Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 17-jährigen bosnischen Jugendlichen und einen 29-jährigen Bosnier Anklage erhoben. Die beiden werden beschuldigt, als Mittäter gewerbs- und bandenmäßig unerlaubt Kriegswaffen eingeführt und besessen zu haben. Der Fall soll am Landgericht Dresden (Jugendkammer) verhandelt werden.

Die beiden Männer sollen am 18. Februar eine Vielzahl von Waffen, Munition und Kriegswaffen über die deutsch-tschechische Grenze in das Bundesgebiet eingeführt haben. Darunter waren unter anderem 95 Handgranaten, vier vollautomatische Gewehre, acht halbautomatische Faustfeuerwaffen sowie Munition verschiedener Kaliber für Kurz- und Langwaffen. Das Duo soll aus Bosnien-Herzegowina angereist sein. Bundespolizisten war am Nachmittag des 18. Februar ein Mercedes mit bosnischem Kennzeichen aufgefallen, der am Dresdner Hauptbahnhof parkte. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug und entdeckten 18 scharfe Handgranaten, die in der Kofferraum-Verkleidung versteckt waren. Bei der Befragung der Autoinsassen mehrten sich die Zweifel, ob der Teenager und der Mann legal eingereist waren und sich legal in Deutschland aufhielten. Deshalb ermittelten die Bundespolizisten weiter.

Die Staatsanwaltschaft Dresden geht davon aus, dass die Beschuldigten durch den wiederholten grenzüberschreitenden Transport und gewinnbringenden Weiterverkauf der Waffen ihren Lebensunterhalt bestreiten wollten. Es hätten sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Waffen zur Vorbereitung eines Terroranschlags eingeführt worden waren, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen führten die Staatsanwaltschaft Dresden und das Bundeskriminalamt gemeinsam.

Das Landgericht Dresden wird nun entscheiden, ob die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird. Einen Termin zur Hauptverhandlung bestimmt das Landgericht Dresden.

