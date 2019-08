Dresden

Der Dresdner Polizei ist am Dienstagmorgen ein mutmaßlicher Autodieb ins Netz gegangen. Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Stadt nahmen die Beamten den 32-jährigen Polen vorläufig fest.

Der Mercedes der E-Klasse war in Höhe der Autobahnanschlussstelle Dresden-Hellerau ins Visier der Polizisten geraten. Als sie den Wagen kontrollieren wollten, trat der Fahrer aufs Gas. Er verließ die Autobahn und flüchtete über die Radeburger Straße in Richtung Stadtzentrum. Das half dem Flüchtigen jedoch nur kurzzeitig weiter: Schon wenig später machte ihn ein Streifenteam an der Königsbrücker Straße ausfindig und nahm die Verfolgung auf.

An der Einmündung zur Magazinstraße endete die Flucht dann ebenso abrupt wie unerwartet. Der Mercedes kam von der Straße ab und blieb in einem Regenauffangbecken stecken.

Der Fahrer des Fluchtwagens wurde festgenommen. Bei einer Überprüfung offenbarte sich dann auch der Grund für seine übereilte Flucht von der Autobahn. Der Mercedes war in Magdeburg gestohlen worden. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Autodiebstahls ermittelt.

