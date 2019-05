Dresden

Nach einem Raubüberfall hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Die beiden im Alter von 25 und 27 Jahren stehen im Verdacht, in den frühen Morgenstunden am Sonnabend zwei 31-Jährige im Bereich des Albertplatzes unvermittelt angegriffen zu haben. Sie wurden ins Gesicht geschlagen sowie zu Boden gestürzt und dabei leicht verletzt. Die Täter raubten einem der Opfer das Handy und flüchteten vom Tatort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ausfindig gemacht und in Gewahrsam nehmen.

Von DNN