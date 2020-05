Dresden

Zwei Männer haben am Dienstag gegen 9 Uhr vor einem Supermarkt am Comeniusplatz ihre Fäuste sprechen lassen. In der Folge verletzte sich einer der beiden. Laut Polizeiangaben begann der Disput zwischen den 42 und 50 Jahre alten Männern bereits im Markt.

Vor der Tür kam es dann zur Prügelei, bei der sich der 50-Jähige nach einem Sturz verletzte. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 0351/483 22 33 entgegen.

