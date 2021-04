Dresden

Nach dem Ende März lautbar gewordenen Skandal um gestohlene Munition bei der Polizei Sachsen wurden nun personelle Konsequenzen gezogen.

Mit sofortiger Wirkung wurden am Mittwoch der Präsident des Landeskriminalamts, Petric Kleine, und der für die Spezialkräfte zuständige Abteilungsleiter Sven Mewes von ihren Funktionen entbunden.

Sonja Penzel übernimmt Leitung

Die Nachfolge in der Leitung des LKA wird die bisherige Präsidentin der Polizeidirektion Chemnitz, Sonja Penzel, übernehmen. Die erfahrene Polizistin und Juristin bringe durch frühere Leitungsfunktionen im LKA sowie bei der Kriminalpolizeiinspektion Leipzig beste Voraussetzungen mit in das Amt, heißt es vom Sächsischen Ministerium des Innern.

Sonja Penzel leitet seit 2018 die Polizeidirektion Chemnitz. Zuvor war sie seit September 2015 Referatsleiterin im Referat „Technik der Polizei“ im Sächsischen Staatsministerium des Innern, davor unter anderem Abteilungsleiterin im Landeskriminalamt, Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion der Polizeidirektion Leipzig und Dezernatsleiterin in der Polizeidirektion Dresden.

Verbindungen zur rechten Gruppierung Nordkreuz

Hintergrund der Entscheidung sind die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen 17 Polizeibeamte des Mobilen Einsatzkommandos Dresden, die sich wegen Diebstahls bzw. Beihilfe zum Diebstahl, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bestechlichkeit verantworten müssen. Hintergrund des Personalwechsels sind Ermittlungen, wonach Angehörige einer LKA-Spezialeinheit 2018 illegal an einer Schießübung teilnahmen und dafür mit Munition aus Beständen der sächsischen Polizei bezahlt haben sollen. Im Fokus stehen zudem ihre Verbindungen zur rechtsextremen Gruppierung Nordkreuz.

„Nach den jüngsten Vorgängen um den Munitionsdiebstahl durch Mitglieder des MEK Dresden bedarf es eines personellen Neustarts in der Führung des LKA sowie der Spezialeinheiten“, erklärte Sachsens Innenminister Prof. Dr. Roland Wöller. „Dieser ist notwendig, um das Vertrauen in die für die Kriminalitätsbekämpfung in ganz Sachsen zentrale Behörde und ihre Führung wiederherzustellen.“

Externe Unterstützung bei der Aufklärung

Neben dem personellen Neustart komme es entscheidend auf eine umfassende Aufklärung der Vorgänge an, die jetzt unter neuer Führung vorangetrieben werde. Dabei werde es auch externe Unterstützung durch unabhängige Experten geben.

„Im Fokus der Untersuchungen stehen die Spezialeinheiten im Hinblick auf Organisation, Führung und Dienstaufsicht. Dabei darf es aber nicht zu einem Generalverdacht gegen die Polizei und die vielen tausend Beamtinnen und Beamten kommen, die gute und professionelle Arbeit leisten. Daher braucht es maximale Transparenz und Offenheit bei der Aufklärung der Vergehen Einzelner“, so Wöller.

Von DNN/dpa