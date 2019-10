Dresden

Polizei und Staatsanwaltschaft haben der Hip-Hop-Gruppe KMN-Gang erneut einen Besuch abgestattet. Wie Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt bestätigte, haben Ermittler am Dienstag ein der Gruppe zugeordnetes Gebäude in Reick durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen wegen versuchten Totschlags nach einer Messerstecherei in einer Shisha-Bar am Hauptbahnhof am Wochenende. Ein 26-Jähriger aus dem Umfeld der KMN-Gang wurde festgenommen und soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler halten sich zu allem Weiteren bedeckt, weil es weitere Tatverdächtige geben soll.

Von DNN