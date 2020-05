Dresden

An der Pfotenhauerstraße ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine 64-jährige Radfahrerin verletzt hat. Laut ersten Angaben stieß die Frau an der Ausfahrt eines Supermarktes mit zwei Pkw zusammen.

Offenbar hatte der Fahrer eines Opel beim Verlassen des Parkplatzes die anderen beiden Verkehrsteilnehmer übersehen. Die Radfahrerin kam ins Krankenhaus, die Polizei ermittelt zu Unfallursache.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von lc