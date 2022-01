Dresden

Am Freitag kam es zu einem Notarzteinsatz am Hauptbahnhof. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Eine 48-Jährige war aufgrund gesundheitlicher Probleme in der S-Bahn von Pirna nach Dresden kollabiert, die 18 Uhr am Hauptbahnhof ankam. Dort konnte ein Notarzt die Frau wiederbeleben und brachte sie in ein Krankenhaus.

Der Notarzt war schon im Zug gerufen worden, von wem genau, ist allerdings unklar. Auch Fragen zum zeitlichen Ablauf sind noch offen. Zur Rekonstruktion der Geschehnisse sucht die Bundespolizei deshalb nach Zeugen, die Angaben zum Notarzteinsatz machen können, in erster Linie zum Geschehen vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Insbesondere zwei junge Ersthelferinnen, die am Bahnhof Bundespolizisten angesprochen hatten, bittet die Polizei, sich nochmals zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Dresden unter Tel. 0351 8150 20 zu melden.

Von lg