Nach Geschwistermord in Dresden – Rettungskräfte sprechen von Bauschaum im Mund der Kinder

Dresden

Im Doppelmordprozess gegen Laurent F., der im Mai 2019 seine beiden Kinder getötet haben soll, sagten am Donnerstag Sanitäter und Notärzte aus, die zuerst am Tatort waren. „Die Zentrale schickte uns zur Stetzscher Straße. Da war von einem blutigen Gesicht die Rede. Wir dachten, na ja, die übliche Schlägerei in der Neustadt. Als wir ankamen, riefen Polizisten, wir sollen uns beeilen, da müssen zwei Kinder reanimiert werden“ erinnert sich eine Rettungssanitäterin. Sie fanden die schreiende Mutter im Eingangsbereich, dazu viel Blut und Glasscherben. Die Kinder lagen oben in einem dunklen Raum – ohne Puls, ohne Atmung ohne Herztätigkeit. Der eigene Vater soll den fünfjährigen Leo und die zweijährige Maja erwürgt und ihnen, um sicherzugehen, dass sie sterben, Bauschaum in den Mund gesprüht haben.

„Das ist etwas, was man nie vergisst“

„Er hatte Würgemale am Hals. Ich wollte ihn mit dem Tubus beatmen, aber das ging nicht, da war etwas im Rachen. Ich habe das Zeug mit der Zange rausgezogen und dafür brauchte ich richtig Kraft,“ erklärte der Rettungsassistent, der sich um den 5-Jährigen gekümmert hat. Auch das Mädchen hatte Bauschaum im Mund.

Trotz aller Anstrengungen gelang es nicht, die beiden zu reanimieren. Die Sanitäter versuchten dann die Mutter zu beruhigen – vergeblich. „Man kam nicht an sie ran, sie schrie nur. Das ist etwas, was man nie vergisst. Die toten Kinder und die Schreie der Mutter. Ich bekomme heute noch Gänsehaut“, sagte die Sanitäterin. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler