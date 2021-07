Nach Fußball-Krawallen in Dresden: Verfahren gegen ersten Hooligan startet 

Dresden

Mehr als zwei Monate nach den schweren Fußball-Krawallen Mitte Mai in Dresden muss sich am Mittwoch (13.00 Uhr) der erste der beschuldigten mutmaßlichen Hooligans vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen unter anderem vor, einen Polizisten in den Rücken getreten zu haben. Er habe zudem versucht, die ihn festnehmenden Polizisten zu verletzen.

Verhandelt wird im Zuge eines beschleunigten Verfahrens. Dabei kann wegen klarer Beweislage die Anklage im Unterschied zum normalen Strafverfahren mündlich erhoben werden. Der Beschuldigte kann innerhalb von 24 Stunden geladen und es kann sofort vor einem Strafrichter oder einem Schöffengericht verhandelt werden.

Polizisten massiv angegriffen

Das letzte Heimspiel von Drittligist Dynamo Dresden gegen Türkgücü München (4:0) fand wegen der Corona-Pandemie am 16. Mai ohne Publikum statt. Im nahe gelegenen Großen Garten hatten sich jedoch Tausende Menschen eingefunden, um den Aufstieg von Dresden in die 2. Bundesliga zu feiern.

Noch während des Spiels hatten mehr als 500 gewaltbereite Fans Polizisten massiv mit Pyrotechnik angegriffen, zudem flogen Flaschen und Steine auf Beamte. Es gab zahlreiche Verletzte, auch unter den Einsatzkräften. Die Polizei fahndete bisher im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Krawallen nach 40 Verdächtigen - gut ein Dutzend von ihnen hat sich gestellt.

Von RND/dpa