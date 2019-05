Dresden/Bad Gottleuba

Die Polizei hat am Montagmittag einen 43-Jährigen geschnappt, der in der Dresdner Neustadt mehrere Fahrräder geklaut haben soll. Das war einem 73 Jahre alten Anwohner aufgefallen. Er beobachtete, wie der Tatverdächtige mehrere Fahrräder in einen Kleintransporter mit tschechischen Kennzeichen lud.

Als die Polizei eintraf, war der Kleintransporterfahrer bereites verschwunden. Gleichzeitig wurde ein Einbruch in den Fahrradkeller eines Hauses an der Albertstraße festgestellt. Die Polizeibeamten verständigten die Bundespolizei, die wiederum den gesuchten Kleintransporter eine Stunde später am Grenzübergang Breitenau entdeckte.

Die Beamten fanden im Laderaum elf hochwertige Fahrräder. Ob sie aus dem Neustädter Keller stammen, muss noch geklärt werden. Der 43-jährige Tscheche konnte jedenfalls keine schlüssigen Angaben zur Herkunft machen.

Von fkä