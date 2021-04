Nach Drohung bei verbotenem Querdenken in Dresden: Polizei spricht Gefährder an

Dresden

Auf Veranlassung der Dresdner Polizei ist bereits vergangenen Woche die Wohnung eines 55-Jährigen im Erzgebirgskreis durchsucht worden. Außerdem führten die Beamten eine sogenannte Gefährderansprache durch. Dabei wird den Betroffenen klar gemacht, dass die Polizei ein Auge auf sie hat. So soll künftiges Verhalten beeinflusst werden.

Der Mann hatte zuvor am 13. März in Dresden im Rahmen einer Videoumfrage gedroht, auch mit Waffengewalt vorgehen zu wollen. An jenem Tag hatten sich trotz Demo-Verbots über tausend Querdenken-Anhänger in Dresden versammelt. Dabei wurden Polizisten und Journalisten attackiert.

Aufgrund der Aussage wurde nun die Wohnung des Mannes durchsucht. Die Gefährderansprache habe sich insbesondere auch auf den 17. April bezogen. An diesem Tag ist demnach eine weitere Querdenken-Versammlung angezeigt.

Von fkä