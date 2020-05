Dresden

Die Polizei sucht aktuell nach der 38 Jahre alten Nancy P. Laut Medieninformation verließ die Vermisste in der Nacht zum Freitag auf eigene Faust das Krankenhaus Dresden-Neustadt, in dem sie Patientin war. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Sie ist auf medizinische Versorgung angewiesen und könnte sich demnach in einer Notlage befinden.

Zur Gesuchten: Nancy P. ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat rotbraune lange Haare. Auffällig sind ihre tätowierten Arme sowie ein langsamer bis humpelnder Gang. Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Polizei Dresden unter der Nummer 0351/483 22 33 melden.

