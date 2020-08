Nach Bedrohung mit Pistole: Dresdner Polizei fahndet nach 24-Jährigem

Dresden

Die Polizei in Dresden sucht derzeitig nach einem 24-jährigen Syrer. Der Mann hatte am frühen Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Hopfgartenstraße einen 30 Jahre alten Mann bedroht. Der 30-Jährige bemerkte in einer Wohnung einen lautstarken Streit zwischen einer Frau und einem Mann. Als er eingreifen wollte, bedrohte ihn der 24-Jährige mit einer Pistole. Der Zeuge floh und verständigte die Polizei.

Eingesetzte Interventionskräfte der Polizeidirektion Dresden durchsuchten die Wohnung und das Haus, konnten den Mann aber nicht antreffen. Weitere Objekte im Stadtgebiet wurden ebenfalls ohne Erfolg durchsucht. Bislang konnte der Tatverdächtige nicht gefunden werden. Um was für eine Waffe es sich handelt, ist noch unklar. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.

Von DNN