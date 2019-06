Dresden

Weil er versucht haben soll, seine kleine Tochter zu vergewaltigen, hat die Staatsanwaltschaft Aslan I. wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Konkret werfen die Ankläger dem 37-jährigen vor, er habe 2016 seine damals sechs Jahre alte Tochter sexuell belästigt. Dabei soll er versucht haben, in den Körper des Mädchens einzudringen. Weiterhin soll I. im Januar vergangenen Jahres seiner Frau, die in dem Fall als Nebenklägerin auftritt, in einem Telefongespräch gedroht haben, ihr ein Messer in den Rücken zu stechen, sollte er für seine Tat vor Gericht gestellt werden.

Am Mittwoch sollte sich Aslan I. eigentlich im Amtsgericht verantworten. Zum Verhandlungstermin erschien der Angeklagte jedoch gar nicht erst. Da der Aufenthaltsort von Aslan I. unbekannt ist, erließ Richter Markus Vogel auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Der Angeklagte war übrigens bereits im Vorjahr per Haftbefehl gesucht worden.

Von Carl Gruner