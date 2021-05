Mutmaßlicher Einbrecher in Dresden gestellt

Dresden

In der Nacht zum Sonntag haben Polizisten an der Friedrichstraße in Friedrichstadt einen 18-jährigen Algerier festgenommen, der zuvor offenbar in Wohnungen eingebrochen war.

Laut Polizei hatten Zeugen die Beamten alarmiert, da sie beobachteten, wie ein Mann auf Balkone kletterte und versuchte in die Wohnungen zu gelangen.

Nach Ansprache eines Zeugen floh der Tatverdächtige zunächst. Während die Beamten den Schaden an einer Balkontür im Erdgeschoss betrachteten, zerschlug der Tatverdächtige die Scheibe einer weiteren Balkontür und drang in eine Wohnung in der zweiten Etage ein.

Dort wurde er durch die Polizisten gestellt und festgenommen. Gestohlen hatte er nichts. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1 000 Euro.

Von tik