Mutmaßlicher Cannabis-Dealer in Dresden festgenommen

Dresden

Polizisten haben am Montag einen Syrer (23) in einem Mehrfamilienhaus in Zschertnitz festgenommen, nachdem die Beamten 500 Gramm Marihuana in seiner Wohnung sichergestellt haben.

Die Beamten waren wegen eines Streits zu der Wohnung an der Michelangelostraße gerufen worden, heißt es seitens der Polizei. Dort fanden sie unter einem Bett ein Paket sowie Tütchen mit insgesamt 500 Gramm Cannabis.

Die Polizisten nahmen den in der Wohnung angetroffenen 23-Jährigen fest und ermitteln nun gegen ihn und einen 25-jährigen Kosovaren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.

