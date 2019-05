Dresden

Zwei 23-Jährige machten sich an zwei auffeinanderfolgenden Tagen in einem Elektronikfachgeschäft an der Wallstraße zu schaffen. Sie werden des mehrfachen Diebstahls beschuldigt.

Beamte der Dresdner Polizei wurden am Dienstag von einem Ladendetektiv gerufen, der die Männer vom Vortag wiedererkannt hatte. Als die Polizisten eintrafen, war noch einer der beiden vor Ort und ergriff umgehend die Flucht. Am Postplatz stieß er mit einem Fiat Punto zusammen. Obwohl er sich verletzt hatte, setzte er seine Flucht fort. Eine zweite Streifenwagenbesatzung konnte ihn schließlich stellen. Er wurde festgenommen und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen konnte auch der zweite 23-Jährige bekannt gemacht werden. Er wurde ebenfalls festgenommen. Gegen die beiden georgischen Staatsangehörigen wird wegen Bandendiebstahls ermittelt.

Von PS