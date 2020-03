Dresden

Am frühen Montagmorgen haben Polizeibeamte zwei Männer gestellt, die in Verdacht stehen, zuvor in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Louise-Seidler-Straße eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge beobachtete mehrere Täter, die sich offenbar gewaltsam Zugang zur Tiefgarage verschaffen wollten. Alarmierte Polizeibeamte stellten eine aufgehebelte Entriegelungsanlage des Garagentores fest. Im Haus war niemand anzutreffen. In der Nähe stellten die Beamten zwei Männer, die unter anderem Einbruchswerkzeug dabei hatten.

Gegen die beiden Deutschen im Alter von 28 und 33 Jahren bestanden Haftbefehle. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen sie sowie mindestens einen noch unbekannten Täter wird wegen des Einbruchs ermittelt.

Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Von DNN