Dresdner Polizisten haben in der Nacht zu Freitag eine 30-Jährige festgenommen, die offenbar versucht hatte, einen Mercedes am Merianplatz in Dresden-Gorbitz anzuzünden.

Nachdem in den vergangenen Nächten mehrfach Autos im Dresdner Westen gebrannt hatten, patrouillierten auch einige Zivilstreifen im Stadtteil. Einer dieser Beamten hatte die Frau beobachtet, als sie sich gerade an dem Mercedes zu schaffen machte. Die Polizisten nahmen sie fest und fanden bei ihr auch eine geringe Menge Crystal. Außerdem war das Fahrrad der Frau zur Fahndung ausgeschrieben.

Die 30-jährige Deutsche muss sich nun wegen versuchter Brandstiftung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Verdachts der Hehlerei verantworten. Ob sie für weitere Brandstiftungen verantwortlich ist, ermittelt nun die Polizei.

