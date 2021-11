Mutmaßliche Bombe in Dresden-Friedrichstadt gefunden

Dresden

An der Fröbelstraße im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt ist am späten Freitagnachmittag bei Bauarbeiten offenbar eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Polizei hat das Areal in Höhe Semmelweißstraße abgesperrt. Ersten Angaben der Beamten zufolge ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Zeithain angerückt. Die Experten untersuchen nun den mutmaßlichen Blindgänger, möglicherweise eine Fünf-Zentner-Bombe. Anschließend wollen sie entscheiden, ob das Geschoss vor Ort entschärft oder gesprengt werden kann.

Von ttr