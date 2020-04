Dresden

In Dresden sind mehrere Autos bei einem Brand beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war einer der Wagen mutmaßlich in Brand gesteckt worden. Das Feuer brach kurz vor zwei Uhr an einem VW Golf aus, der auf einem Parkplatz an der Zöllmener Straße Ecke Wilhelm-Franz-Straße in Cotta parkte.

Ein in der Nähe stehender Kleinbus wurden durch die Hitze der Flammen beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Die Polizei prüft auch, ob Zusammenhänge mit anderen Bränden der jüngeren Vergangenheit gibt.

In der Nacht zum Dienstag waren in Gorbitz Mülltonnen in Flammen aufgegangen. In der Nacht zum Ostersonntag brannte in Löbtau ein Mitsubishi – auch hier steht Brandstiftung im Raum.

Von RND/dpa