Dresden

Ein Münzfernsprecher ist in den vergangenen Tagen an der Forststraße beschädigt worden. Die Täter brachten im Ausgabeschacht des Gerätes Pyrotechnik zur Explosion, wie die Polizei mitteilte. Dadurch entstand ein Schaden von noch unbestimmter Höhe. An das Geldfach gelangten die Täter jedoch nicht.

Von heh