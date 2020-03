Dresden

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in die Keller zweier Mehrfamilienhäuser in Neustadt und Südvorstadt eingedrungen und haben insgesamt drei Münzautomaten geknackt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter in einen Keller an der Ackermannstraße ein, flexten den Münzautomaten einer Waschmaschine auf und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Zudem wurden am Turnerweg in der Neustadt zwei Münzautomaten von unbekannten Tätern aufgebrochen. Auf ungeklärte Art und Weise drangen sie in einen Keller ein und hebelten die Münzfächer einer Waschmaschine und eines Trockners auf. So erbeuteten sie Bargeld in Höhe von zehn Euro. Der Sachschaden wird mit rund 1000 Euro angegeben.

Von DNN