Dresden

Bei einem Brand an der Großenhainer Straße in Dresden sind mehrere Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Das Feuer war in der Nacht zum Montag ausgebrochen und hatte auf eine angrenzende Lagerhalle übergegriffen, sagte ein Sprecher der Polizei Dresden am Montag.

Verletzt wurde niemand. Laut Polizei wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Es könne sein, dass falsch entsorgte Grillkohle das Feuer ausgelöst hat. Die Großenhainer Straße war während der Löscharbeiten gesperrt.

Von dpa