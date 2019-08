Dresden

Am Freitag hat gegen 20.30 Uhr abgelagerter Müll in einer Halle einer Recyclingfirma an der Straße Am Lugaer Graben gebrannt. Brandursachenermittler der Dresdner Kriminalpolizei gehen davon aus, dass sich der Abfall selbst entzündet hat, so die Beamten. Eine große schwarze Rauchwolke stand über dem Dresdner Südosten, das Feuer war weithin zu riechen. Messungen der Feuerwehr ergaben allerdings keine Hinweise auf gefährliche Stoffe in der Luft.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden.

Von ttr