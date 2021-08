Dresden

Zwei Motorrollerdiebe sind unangenehm überrascht worden. Nach einem Hinweis trafen Beamte diese in einem Fahrradkeller an der Heidelberger Straße an. Sie hatten offenbar gerade zwei Roller in den Keller gebracht.

Einer der Roller wurde letzten Dienstag von einem Parkplatz an der Heilbronner Straße gestohlen, der andere konnte einem Diebstahl von der Saarstraße zugeordnet werden. Gegen die beiden Deutschen wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falles von Diebstahl ermittelt.

Von SP