Motorradfahrer nach Zusammenstoß am Sternplatz schwer verletzt

Dresden

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Der Mann hatte mit seinem Zweirad zum Überholen eines Autos am Sternplatz in Richtung Leipziger Straße angesetzt, als dieses plötzlich zum Linksabbiegen in die Franz-Lehmann-Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Geschädigte keinen Führerschein für die BMW 650 GS besaß. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen und die Kennzeichen gefälscht. Die Polizei ermittelt.

