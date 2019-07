Dresden

Am Dienstag hat es gegen 11.30 Uhr auf dem Albertplatz gekracht. Der Fahrer eines VW Golf befuhr den Albertplatz, um von dort aus in die Hospitalstraße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen von der Albertstraße kommenden Mopedfahrer. Der Golf stieß mit der Simson zusammen. Der Mopedfahrer stürzte. Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus behandelt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von kcu