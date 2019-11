Dresden

Bei der Flucht vor der Polizei hat sich in der Nacht zum Samstag in Dresden ein 17-Jähriger schwer verletzt. Der junge Mann war mit seinem Moped, einer Simson S50, auf der Kohlsdorfer Landstraße in Altfranken frontal gegen einen Streifenwagen geknallt.

Zur Galerie Junger Mopedfahrer prallt gegen Streifenwagen

Warum sich der 17-Jährige der Kontrolle entziehen wollte, ist noch unklar. Streifenwagen und Simson wurden erheblich beschädigt. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Die Kohlsdorfer Landstraße war in der Nacht gesperrt.

Von fkä