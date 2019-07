Dresden

Ein Moped hat am Freitagmittag an der Tauscherstraße in Blasewitz einen Schuppenbrand ausgelöst. Beim Versuch einer 31-Jährigen, ihr im Schuppen abgestelltes Moped mit einer Plane abzudecken, fing der Stoff Feuer. Vermutlich berührte die Plane unmittelbar den noch heißen Auspuff des Kleinkraftrades, teilt die Polizei mit. Das Moped, der Schuppen, ein angrenzender Unterstand und die dort abgestellten Fahrräder wurden durch den Brand beschädigt. Die Frau musste wegen eines Schocks medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von DNN