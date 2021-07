Moped-Fahrer mit geklautem Zweirad auf Drogen erwischt

Dresden

Polizisten fanden am Dienstagabend auf der Straße Am Galgenberg ein Motorrad KTM, das im Mai in Radebeul als gestohlen wurde.

Den Beamten fiel das Motorrad samt Fahrer zunächst auf der Michaelisstraße auf. Nachdem sie es kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, stellten sie es auf einem Parkplatz am Galgenberg fest. An dem Vehikel waren Kennzeichen angebracht, die zu einem VW Golf gehörten und auf denen offensichtlich gefälschte Plaketten aufgeklebt waren. Die Identifikationsnummer am Motorrad war unkenntlich gemacht worden – dennoch ließ sich feststellen, dass es sich um das gestohlene handelte.

Die KTM Duke und die Kennzeichen wurden sichergestellt.Der Fahrer befand sich in der Nähe und wurde ebenfalls kontrolliert. Er hatte keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Gegen den 36-Jährigen wird nun unter anderem wegen Hehlerei, wegen Urkundenfälschung, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

Von DNN