An der Prohliser Allee hat jemand am Sonntagabend eine Flasche brennbarer Flüssigkeit aus einem Opel heraus in Richtung Passanten geschmissen. Als alarmierte Polizisten am Ort eintrafen, waren die Beteiligten bereits verschwunden.

Bereits am Abend zuvor war es laut Polizeibericht am gleichen Ort zu einer Auseinandersetzung gekommen. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil sich etwa 20 Menschen vor einem Einkaufscenter schlagen würden. Auch in diesem Fall waren die Personen nicht mehr vor Ort, als die Beamten eintrafen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Taten aufgenommen. Die Polizei sucht zudem Zeugen, die Angaben zu den Auseinandersetzungen und der Identität der Beteiligten machen können. Hinweise nehmen die Beamten in Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von lc