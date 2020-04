Dresden

Mit der „Nase“ in einer Baugrube ist am Donnerstag ein Unfallauto im Dresdner Hechtviertel gelandet. Der Renault Clio war gegen 18.45 Uhr an der Kreuzung Hansa-/ Fritz-Reuter-Straße mit einem Audi A4 zusammengestoßen, teilte die Feuerwehr mit. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Kleinwagen auf den Fußweg und rutschte mit der vorderen Hälfte in das Loch. Die Fahrerin konnte sich nicht mehr bewegen, Ersthelfer betreuten sie, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die Spezialisten von Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten zunächst das Auto mit einem Stahlseil und bargen anschließend die Frau aus dem Fahrzeug. Der Fahrer des Audi hatte sich aus eigener Kraft aus seinem Wagen befreien können, wurde aber auch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Kreuzung musste in landwärtiger Richtung zeitweise gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Zeugenaussagen zufolge soll der Audi möglicherweise bei Rot gefahren sein.

Von ttr