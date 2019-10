Dresden

Eine 17-jährige Spanierin hat am Freitagabend in einem Supermarkt an der Harthaer Straße in Dresden-Gorbitz sechs Schachteln Zigaretten und fünf Dosen Prosecco gestohlen. Sie hatte die Waren in ihren Stoffbeutel gesteckt und das Geschäft ohne Bezahlen verlassen. Ein 36-Jähriger, der den Diebstahl beobachtet hatte, sprach die junge Frau an und versuchte, sie festzuhalten. Die wehrte sich, wollte sich losreißen und attackierte den Mann mit Pfefferspray. Dabei verletzte sie ihn leicht. Mit Hilfe des Ladendetektivs gelang es dem Zeugen, die Spanierin festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Die Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Sie wurde inzwischen in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz gebracht.

Von ttr