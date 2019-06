Dresden

„Ich kann nicht sagen, warum ich zugestochen habe. Ich habe dafür keine Erklärung“ , sagte Walid Al-J. immer wieder auf die Frage, warum er am 19. Januar 2019 einen Taxifahrer mit einem Messer attackiert hatte. Der 19-jährige Angreifer muss sich wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor der Jugendkammer des Dresdner Landgerichts verantworten.

Auf Gesicht eingestochen

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich am späten Abend jenes Tages ein Taxi genommen und dann brutal auf den Fahrer eingestochen zu haben. Laut Anklage zog Walid Al-J. sein Portemonnaie, um den Fahrer abzulenken, fragte nach dem Preis und stach ihm dann unvermittelt mit einem Keramikküchenmesser mit elf Zentimeter langer Klinge zweimal in die rechte Gesichtshälfte und forderte Geld. Als sich der Mann wehrte, würgte er ihn und stach ihm nochmals ins Gesicht und den Hals. Der Taxifahrer übergab ihm seine Geldbörse mit knapp 300 Euro und Walid Al-J. flüchtete.

Der Taxifahrer lag eine Woche in der Klinik und war fünf Wochen krankgeschrieben. Er fährt wieder Taxi, wenn auch mitunter mit einem mulmigen Gefühl, wie er sagte.

Der Angeklagte gab die Tat zu, allerdings mit unverständlichen Erklärungen. Auch die Kammer und die Staatsanwaltschaft konnten seine Aussagen schwer nachvollziehen und mussten immer wieder nachfragen, um zu verstehen.

Vater hat mich falsch erzogen

Er sei am Postplatz in das Taxi gestiegen und habe sich zur Wohnung seines Vaters an der Grunaer Straße fahren lassen, erklärte der Angeklagte. Warum nimmt sich der 19-Jährige, der nach eigenen Aussage finanziell abgebrannt war, da ein Taxi? Für die Strecke braucht man zu Fuß keine Viertelstunde. „Ich wollte mit meinem Vater reden, weil wir Probleme hatten. Er hat mich falsch erzogen. Dann habe es mir aber anders überlegt und bin nicht zu ihm gegangen“, sagte Walid Al-J. Warum ist er dann nicht nach Hause gegangen oder hat sich von dem Taxi dahin fahren lassen? Stattdessen ließ er sich fast eine Stunde quer durch Dresden kutschieren.

„Ich habe dem Taxifahrer mein Handy und meinen Ausweis als Pfand gegeben, damit er nicht denkt, ich will ihn ausnutzen“, erklärte der Angeklagte. „Wir haben uns ganz gut verstanden, ich habe ihm auch kurz von den Problemen mit meinem Vater erzählt.“ An der Gerokstraße, in der Nähe seiner Wohnung, habe er dann anhalten lassen. „Ich habe mein Portemonnaie rausgeholt und wollte zahlen. Da fiel meine Geldbörse runter und mein 50-Euro-Schein raus. Den habe ich auch gemeint, als ich sagte, ich will Geld. Ich meinte nicht die Geldbörse des Fahrers.“

Ich war betrunken

Mit der haute er dann aber ab. Das Messer und das Portemonnaie habe er dann weggeworfen. Er sei aber am nächsten Morgen noch einmal dahin zurückgegangen und habe die 300 Euro aus der Börse rausgenommen. Dummerweise hat er vergessen, sein eigenes Portemonnaie mitzunehmen, das lag noch im Taxi. So kam man ihm schnell auf die Spur.

Der 19-Jährige hatte für jedes Detail seiner Tat eine mehr oder weniger glaubhafte Erklärung. Nur warum er auf den Taxifahrer eingestochen hat, konnte oder wollte er nicht erklären. Es war nicht das erste Mal, dass der junge Mann gewalttätig wurde. Wenige Wochen zuvor hatte er seine Freundin brutal zusammengeschlagen. Auch das gab er zu. „Es gab Streit, ich weiß aber nicht mehr, worum es ging. Ich war betrunken.“ Der Angeklagte hatte zu dieser Zeit nicht nur ein Alkohol-, sondern ein Drogenproblem. Mindestens dreimal pro Woche habe er Kokain genommen. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler