Dresden

Die Staatsanwaltschaft klagt einen 51-Jährigen am Landgericht Dresden wegen der sexuellen Misshandlung eines Kindes an. Der Beschuldigte befindet sich bereits seit dem 23. Februar diesen Jahres in Untersuchungshaft. Das Landgericht entscheidet nun, wann das Hauptverfahren eröffnet wird.

Dem mutmaßlichem Täter wird vorgeworfen, er habe zwischen Juni 2020 und Januar 2021 ein ihm bekanntes sieben beziehungsweise acht Jahre altes Mädchen in seiner Wohnung in Dresden-Prohlis mehrfach sexuell missbraucht und die Handlungen teilweise gefilmt oder fotografiert. Die Staatsanwaltschaft hat daher Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in acht Fällen und sexuellen Missbrauchs von Kindern in neun Fällen erhoben.

Der Beschuldigte ist bereits erheblich und auch einschlägig vorbestraft. Zu den Tatvorwürfen äußerte der Beschuldigte bisher, sich nicht erinnern zu können.

Von dnn