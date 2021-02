Dresden

Die Dresdner Feuerwehr musste am Dienstag aufs Wasser ausrücken. Aus dem auf Grund gelaufenen Binnenminensuchboot „Atlantis“ trat Öl aus und drohte sich im Hafenbecken auszubreiten. Die Kameraden errichteten eine Ölsperre um das im Alberthafen liegende Wrack.

Die „Atlantis“ gehörte einst der Bundesmarine. Es ist nicht der erste Einsatz am Schiff. Bereits am 4. Dezember musste das Technische Hilfswerk ausrücken, um das Bootswrack zu sichern und am Sinken zu hindern.

Von halk