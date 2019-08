Dresden

Schreck kur nach Mitternacht: Als der Mieter einer Erdgeschosswohnung am Geyersgraben in Roßthal/Neuimpsch am Sonnabend kurz nach Mitternacht ein verdächtiges Geräusch aus dem Wohnzimmer hört und nach dem Rechten schaut, sieht er sich Einbrechern gegenüber, die seinen Fernseher wegtragen wollen. Die Langfinger lasen den Fernseher fallen und ergreifen die Flucht. Im Gepäck haben sie eine externe Festplatte. Der Fernseher wurde beschädigt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf 490 Euro. Die Täter hatten sich über die Balkontür Zutritt zu der Wohnung verschafft.

Von DNN