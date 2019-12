Dresden

Die Dresdner Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen 36-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht, einen 28-Jährigen schwer verletzt zu haben.

Die beiden Männer waren in einem Imbiss an der Kesselsdorfer Straße in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich nach draußen, wo der 28-Jährige mit einem Messer schwer verletzt wurde. Er wurde zur Versorgung seiner lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter wurde wenig später in seiner Wohnung festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Kriminalpolizei ermitteln.

Von ps