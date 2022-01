Dresden

Ein Mann ist in Dresden im Zuge einer Messerstecherei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Silvesterabend mitteilte, wurde ein bisher unbekannter Mann wohl am Freitagabend von einem 18-Jährigen am Koreanischen Platz angegriffen. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung blieben zunächst offen. Der mutmaßliche Täter, selbst auch verletzt, wurde wie auch das schwer verletzte Opfer in ein Krankenhaus gebracht.



Von RND/dpa