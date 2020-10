Dresden

Die Polizei hat am Dienstagmorgen mehrere Gebäude in der Mügelner Straße in Dresden durchsucht. Gesucht werde nach Beweismitteln für eine Tat vom 5. Oktober 2019: Ein 28 Jahre alter Mann werde verdächtigt, einen Mann in einer Bar an der Winckelmannstraße mit einem Messer verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Dazu laufe ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden. Auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes waren im Einsatz.

Von RND/dpa