Nach einer brutalen Messerattacke auf zwei Gäste einer illegalen Technoparty in der Dresdner Heide in der Nacht zum Sonntag sitzt ein 16-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Gegen den jungen Deutschen werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen ermittelt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Dresdner Polizei und Staatsanwaltschaft.

Dem 16-Jährigen werde vorgeworfen, gegen 3 Uhr auf einer illegalen Technoparty in der Nähe des Kannenhenkelwegs mit einem Messer plötzlich einem 21-Jährigen in den linken Rückenbereich und einer ebenso alten Frau (beides Deutsche) in die Körpermitte gestochen zu haben. Der Mann erlitt demnach „ernsthafte Stichverletzungen mit mindestens einer Verletzung der Niere“, informieren Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Frau wurde lebensbedrohlich im Bauchbereich verletzt und hatte starke Blutungen. Sie konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Zu den Hintergründen der Tat ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Dresden an diesem Montag Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.

Um die Attacke aufklären zu können, setzt die Polizei auch die Mithilfe von Zeugen. Menschen, die etwas beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei den Ermittlern zu melden.

Hinweise Tel.: 0351/ 483 22 33

