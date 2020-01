Dresden

An der Reicker Straße ist es am Freitag gegen 15 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Mercedes-Benz war stadteinwärts unterwegs, wahrscheinlich mit hoher Geschwindigkeit. In Höhe der Wieckestraße erfasste er eine Radfahrerin. Die Frau wurde dabei offenbar meterweit durch die Luft geschleudert, das Fahrrad in zwei Teile gerissen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Reicker Straße ist seither gesperrt, da Polizei und Sachverständiger zur Unfallursache ermitteln.

Von DNN