Dresden

Ein brennender Mercedes hat am Pfingstmontag einen langen Stau auf der A 4 in Richtung Chemnitz verursacht. Der Benz C-Klasse ging gegen 9.15 Uhr am Brabschützer Berg in Flammen auf und brannte lichterloh, als die Feuerwehr eintraf. Die hatte aufgrund des noch gut gefüllten Tanks keine leichte Aufgabe.

Mit Wasser und Schaum löschten die Kameraden das Fahrzeug. Die zwei Insassen hatten den brennenden Wagen unverletzt verlassen können. Die Autobahn war während der Löscharbeiten in Richtung Chemnitz gesperrt.

Es bildete sich ein langer Stau. Aktuell wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt, teilt die Polizei im Verkehrswarndienst mit und sieht sich auch zu folgender Aussage genötigt: „Bitte keine Wendemanöver auf der Autobahn!!!“

Von halk