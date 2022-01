Dresden

Zeugen alarmierten am Freitagnachmittag die Polizei, da sie mehrere Menschen über die Zäune der Sportanlage an der Merseburgerstraße in Friedrichstadt klettern sahen. Die Beamten trafen auf den verschlossenen Sportfeldern etwa 20 Männer und eine Frau im Alter von 14 bis 33 Jahren an. Sie kontrollierten ihre Personalien und fertigten Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs an.

Von lg