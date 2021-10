Meißen

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Einfamilienhaus in Meißen eingebrochen. Laut Polizeimeldung verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude am Bockwener Weg und durchsuchten die Räume. Bisher konnte die Polizei den Diebstahl eines Handys im Wert von etwa 300 Euro feststellen.

Von BW