Meißen

Ein unbekannter Transporter hat bereits am 4. Februar auf der Fabrikstraße eine Frau angefahren und dann Fahrerflucht begangen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Die 34-Jährige schob ihr Fahrrad auf dem Fußweg in Richtung Großenhainer Straße und passierte einen Kleintransporter, der in einer Grundstückszufahrt stand. In diesem Moment setzte sich der Wagen in Bewegung, fuhr rückwärts auf die Straße und erfasste die Frau. Der Zusammenstoß verletzte sie leicht und beschädigte ihr Fahrrad.

Statt anzuhalten, fuhr der Transporterfahrer in Richtung Rosa-Luxemburg-Straße/ Großenhainer Straße davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall, insbesondere zu dem Wagen und dessen Fahrer, machen können.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter Tel.: 0351 483 2233.

Von lg