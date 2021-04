Mehrere Unfälle in Dresden: Stau auf der Löbtauer Brücke

Dresden

Am Dienstagmorgen hat es in Dresden mehrere Unfälle gegeben. Daran hat sicherlich auch die wieder winterliche Witterung einen Anteil. Auf der Löbtauer Brücke in Fahrtrichtung Emerich-Ambros-Ufer wurden gleich mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Es staut sich, die Fahrbahn ist blockiert.

Am Lehmberg in Cotta stehen aufgrund von Straßenglätte mehrere Fahrzeuge quer, ebenso zwischen dem Tunnel Wiener Platz und der Gellertstraße. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Auch auf den Autobahnen sorgt die Witterung für schwierige Bedingungen. Die Polizei warnt landesweit vor Straßenglätte. So ereigneten sich etwa auf der A 4 Chemnitz Richtung Dresden bei Siebenlehn mehrere Unfälle.

Von fkä