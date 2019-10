Dresden

Im Rahmen des fünften Jahrestages des Pegida-Bündnis hat der Pegida-Förderverein e.V. am Sonntagnachmittag eine Kundgebung am Neumarkt abgehalten. Im Vorfeld hatten Polizei und Versammlungsbehörde eine Gefährderansprache mit dem Versammlungsleiter durchgeführt. Hintergrund sind die laufenden Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung bei einer Pegida-Rede am 7. Oktober.

Bereits am Vormittag waren drei Demonstrationszüge unter dem Motto „Herz statt Hetze“ am Bahnhof Mitte, dem Hauptbahnhof und am Bahnhof Neustadt in Richtung Stadtzentrum gestartet und hatten sich schließlich am Neumarkt vereinigt. Dort demonstrierten die Teilnehmer friedlich gegen die Kundgebung. Die Polizei sicherte den Protest in Hör- und Sichtweite ab.

Im Umfeld des Pegida-Bündnis ereigneten sich unterdessen verschiedene Straftaten. Zweimal wurde eine übelriechende Flüssigkeit in Richtung der Teilnehmer von „Herz statt Hetze“ geworfen. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Gegen einen 62-Jährigen, der während der Versammlung den Hitler-Gruß gezeigt hatte, wird wegen des Berwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Ein 42-Jähriger, der sich nach dem Ende der Kundgebung mit derselben Geste verabschiedete, ging der Polizei ins Netz.

Im Zusammenhang mit der Kundgebung war die Wilsdruffer Straße am Sonntagnachmittag voll gesperrt. Auch im Stadtzentrum kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen.

Insgesamt waren 560 Polizisten im Einsatz.

Von kcu